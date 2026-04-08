Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Glas

1 minuto

Quito, 8 abr (EFE).- La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó este miércoles que llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en la que llamó «preso político» al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

«Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano», dijo en una entrevista en radio Centro Digital.

Asimismo, la canciller comentó que se han suspendido las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para tratar, entre otros, asuntos relacionados con la guerra comercial entre Quito y Bogotá, que comenzó por la imposición de aranceles a las importaciones colombianas por parte de Daniel Noboa en febrero pasado, que replicó Petro. EFE

sm/gpv