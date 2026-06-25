Ecuador no reporta ciudadanos afectados por los terremotos en Venezuela

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Guayaquil (Ecuador), 25 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador informó este jueves que no se han reportado ciudadanos ecuatorianos afectados por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles en Venezuela, país con el que tiene las relaciones rotas.

«Ante el sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela, no se han reportado de manera oficial ciudadanos ecuatorianos afectados», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en su cuenta de la red social X.

La Cancillería recordó a los connacionales en el país caribeño que, en caso de emergencia, se pueden contactar con el Consulado de Ecuador en Bogotá (Colombia) y activó un número de Whatsapp para brindar asistencia.

También adjuntó los contactos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Venezuela.

Las relaciones entre Ecuador y Venezuela están rotas desde 2024, cuando el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en el país andino.

La decisión la tomó a raíz del asalto ordenado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por casos de corrupción.

Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela tras los comicios de 2024.

Pese a eso, el presidente ecuatoriano anunció el miércoles que enviaría ayuda a Venezuela y este jueves está prevista la salida hacia ese país de 47 rescatistas y dos perros del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes apoyarán en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras. EFE

cbs/eav