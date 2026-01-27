Ecuador ofrece la tasa hipotecaria más baja de su historia: 2,99 % en el BIESS

Quito, 27 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes la reducción de la tasa de interés hipotecaria en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) al 2,99 %, la más baja en la historia del país, a través del programa Credicasa para la adquisición de la primera vivienda.

En un comunicado, el BIESS indicó que la medida entra en vigor este mismo martes y se aplica en el préstamo hipotecario ‘Vivienda Premier’, cuya tasa se ubicaba hasta ahora en el 4,99 %.

Según informó el Gobierno, la reducción permitirá cuotas mensuales más bajas y accesibles para los beneficiarios y contribuirá a dinamizar la economía nacional, especialmente el sector de la construcción y sus encadenamientos productivos, además de la generación de empleo.

Con esta decisión, el BIESS marca un hito al ofrecer el interés más bajo para créditos hipotecarios dentro del sistema financiero público y privado del país, tras un análisis técnico, financiero y normativo orientado a beneficiar a afiliados, jubilados y sus familias que buscan financiar la compra de su primera vivienda, anotó.

El préstamo ‘Vivienda Premier’ contempla un financiamiento de hasta 50.000 dólares para inmuebles con una tasación comercial máxima de 55.049 dólares y, si la tasación es igual o inferior a 50.000 dólares, el financiamiento puede alcanzar el 100 % del valor.

Las viviendas deberán ser nuevas, de primer uso y contar con más de una habitación.

Entre los requisitos se incluyen un mínimo de 36 aportaciones para afiliados bajo relación de dependencia (trece consecutivas), 36 aportaciones consecutivas para afiliados voluntarios, pensión jubilar vigente para jubilados y dieciocho aportaciones para afiliados con discapacidad.

Los ingresos familiares no deberán superar los 1.527,94 dólares mensuales, equivalentes a 3,17 salarios básicos unificados. EFE

