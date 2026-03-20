Ecuador pide a empresas privadas activar generadores eléctricos por caída en la generación

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Quito, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador advirtió del riesgo de un nuevo periodo de sequía en sus principales centrales hidroléctricas y solicitó a las empresas privadas que cuenten con autoabastecimiento que activen sus generadores de electricidad, con el objetivo de disminuir la demanda de la red eléctrica nacional.

De acuerdo a una comunicación del Operador Nacional de Electricidad de Ecuador (Cenace), las empresas privadas que dispongan de generadores eléctricos a base de gasolina o diésel deberán activarlos desde el 17 de marzo de 9:00 a 23:00 horas en los días laborables, y de 18:00 a 22:00 horas en los fines de semana y feriados.

Cenace justificó la medida en la «reducción sostenida de los aportes hídricos», lo que causado una «delicada situación presente en el abastecimiento de la demanda eléctrica».

El déficit viene marcado por el bajo caudal que registra Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, con una potencia total de hasta 1.500 megavatios, mientras que las centrales hidroléctricas de Alluriquín y Toachi han quedado temporalmente fuera de servicio.

Ecuador ha sufrido desde 2023 diversas crisis energéticas en periodos de sequía que han llevado a fuertes racionamientos de electricidad durante varios meses seguidos, con cortes programados del suministro eléctrico de hasta catorce horas al día.

En esos momentos, la electricidad suministrada por Colombia a través de la interconexión eléctrica entre ambos países sirvió para mitigar la crisis y atender parte de la demanda interna de Ecuador.

Sin embargo, actualmente Colombia ha cortado la provisión de electricidad a Ecuador como parte de la guerra comercial en la están inmersos los dos países, a iniciativa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que culpa al vecino país de permitir que lleguen a territorio ecuatoriano grandes cantidades de cocaína, lo que ha generado la peor crisis de violencia de la historia del país.

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