Ecuador registró un récord de homicidios de adolescentes en el primer trimestre de 2026

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Quito, 15 jun (EFE).- Ecuador registró en el primer trimestre de este año 148 homicidios de adolescentes, un récord en la historia del país, lo que supone además un incremento del 4,2 % respecto al mismo periodo en el año anterior, según cifras expuestas este lunes en un foro sobre reclutamiento infantil por parte del crimen organizado.

Expertos que participaron en el encuentro titulado ‘¿Quién está del otro lado de la pantalla? Protección de la niñez frente al reclutamiento digital’ advirtieron de que el aumento de esta violencia contra adolescentes se produce en un contexto de creciente captación de menores por parte de las bandas criminales.

Estos grupos, de acuerdo a los especialistas, han encontrado en las redes sociales un nuevo canal de reclutamiento, especialmente en TikTok, debido a la ausencia de leyes que regulen su uso en el país.

El investigador Francisco Cevallos señaló que cada catorce horas un niño, niña o adolescente fue asesinado entre enero y marzo de este año y que el 51,9 % de estos asesinatos se registraron en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, una de las más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador.

Además, el 93,2 % de los homicidios de adolescentes fueron causados por armas de fuego.

El encuentro, organizado por ChildFund con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar, tuvo la intención de indagar en cómo la escasa regulación de redes sociales impacta directamente en el reclutamiento de menores vulnerables por parte del crimen organizado.

Por ejemplo, una investigación del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford liderada por el antropólogo y profesor de la guayaquileña Universidad Casa Grande Gabriel Brito, centrada en el ‘narcomarketing’ y el ‘narcopop’, identificó que en Ecuador, que se ha convertido en «un ‘hub’ del narcotráfico global», el algoritmo de TikTok opera como un «embudo activo de captación».

«Estamos en la era dorada de la narcocultura», continuó, y agregó que el estudio señala que muchos jóvenes ecuatorianos, en busca de la «dopamina» que generan las interacciones en redes sociales, optan por crear contenido vinculado a la violencia y a grupos criminales, ya que este puede amplificarse hasta un 76 % más que el contenido ordinario.

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