Ecuador registra más de 1.800 homicidios en lo que va del año, según el presidente Noboa

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Quito, 9 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló este jueves que en lo que va del año se han registrado más de 1.800 homicidios en el país andino y cuestionó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no haya realizado un informe sobre las víctimas que ha dejado la violencia.

En una entrevista con radio Farra, Noboa reiteró su invitación a la ONU para que elabore un informe especial sobre los más de 9.000 homicidios que ocurrieron el año pasado.

«Yo no veo ningún informe especial sobre eso. Yo no veo ningún informe especial, tampoco (sobre) los familiares de las más de 9.000 víctimas el año pasado», apuntó.

«Llevamos también en este año más de 1.800 homicidios. ¿Hay algún informe especial sobre eso de ahí? ¿Hay alguna preocupación sobre la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres asesinados en el Ecuador, víctimas del narcotráfico, víctimas del terrorismo, víctimas de la trata de personas y la minería ilegal? No los hay», recalcó.

El mandatario opinó que «la ONU debería de dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas, garantizar la vida de la mayoría que no cometen crímenes y también revisar la situación de los que cometen crímenes sin parar».

Ya la semana pasada, Noboa había criticado a la ONU después de que diversos comités y expertos mostraran sus preocupaciones por denuncias de posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluidas desapariciones forzadas, cometidos durante el «conflicto armado interno» declarado desde 2024 contra los grupos criminales.

Noboa destacó este jueves los esfuerzos de su Gobierno para combatir la inseguridad y aseveró que las fuerzas del orden tienen el control del territorio, de las cárceles y de las fronteras.

Subrayó que en las tres provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas (costa), Carchi (Andes) y Sucumbíos (Amazonía) «hay un a reducción del 38 % de homicidios violentos».

Ecuador vive desde enero de 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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