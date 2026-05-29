Ecuador y Arabia Saudí ensayan para el Mundial con Valencia y Al Dawsari como referentes

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- Las selecciones de Ecuador y Arabia Saudita disputarán este sábado, en Nueva Jersey, su penúltimo amistoso previo al debut en el Mundial de 2026, comandados por sus máximas figuras en ataque, Enner Valencia y Salem Al-Dawsari, respectivamente.

Valencia, de 36 años, es el capitán y goleador histórico de su equipo, con 49 anotaciones, en 105 partidos y Al-Dawsari, de 34 años, ha convertido 26 tantos, en 107 partidos.

Ambos sellaron sus firmas en el Mundial de Catar 2022, pues Valencia anotó un doblete para el histórico triunfo 0-2 de Ecuador en el partido inaugural contra el equipo anfitrión, y Al-Dawasari el gol del triunfo 1-0 de Arabia Saudita sobre Argentina.

Más allá de sus figuras en ataque, ecuatorianos y saudíes echarán de menos a sus defensas.

Ecuador no dispondrá de Piero Hincapié ni Willian Pacho, que disputarán este sábado la final de la Liga de Campeones con el Arsenal y el París Saint-Germain, respectivamente.

Por su parte, Arabia Saudí tiene en duda a Saud Abdulhamid, que perdió su pasaporte en un asalto en Ámsterdam el pasado 25 de mayo.

Ecuador tiene en el entrenador argentino Sebastián Beccacece al responsable de la clasificación del equipo en el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas, con el mejor sistema defensivo de Sudamérica, al haber recibido únicamente 5 goles en 18 partidos.

Los problemas de Ecuador pasaron por la carencia de goles, pues detrás de Valencia fueron escasas las opciones que encontró Beccacece, aunque en los últimos partidos mejoró la propuesta ofensiva del equipo.

Tras el amistoso ante Arabia Saudita, Ecuador disputará el próximo 7 de junio un último amistoso contra Guatemala, en Columbus, donde tiene su lugar de entrenamientos y concentración, con miras al debut del 14 de junio por el Grupo E contra Costa de Marfil.

La intención de Ecuador será alcanzar la mejor actuación mundialista, y tras el choque ante Costa de Marfil se enfrentará a Curazao y cerrará ante Alemania, pues en los cuatro anteriores Mundiales solo en el de Alemania 2006 accedió hasta octavos de final.

Mientras, Arabia Saudí participará por séptima vez en un Mundial. El proceso eliminatorio y de clasificación para esta Copa del Mundo lo cumplió al mando del seleccionador francés Hervé Renard, pero fue reemplazado en abril de este año por el griego Giorgios Donis, con el que perdió los amistosos de marzo por 4-0 contra Egipto y por 2-1 ante Serbia.

Frente a Ecuador, lo más probable es que Donis recurra a la base del equipo que alcanzó el billete mundialista, también en los partidos ante Puerto Rico, el 5 de junio y cuatro días después frente a Senegal, en Estados Unidos.

– Alineaciones probables:

Ecuador: Moisés Ramírez; José Hurtado, Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Anthony Valencia, John Yeboah; Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo. Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Arabia Saudí: Nawaf Al-Aqidi; Nawaf Bu Washl, Hassan Tambakti, Jehad Thakri, Moteb Al-Harbi; Abdullah Al-Khaibari; Mohammed Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Nasser Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari. Seleccionador: Gorgios Donis.

Estadio: Sports Illustrated Stadium, de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Hora: 19.30 hora local (18.30 en Ecuador y 23.30 GMT). EFE

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