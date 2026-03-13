EE. UU. afronta a la vez una «anormal» ola de calor temprana y otra tormenta invernal

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Miami (EE. UU.), 13 mar (EFE).- Estados Unidos afrontará este fin de semana a la vez una «anormal» ola de calor temprana con récords en el occidente y suroeste del país, incluyendo estados fronterizos con México, y otra tormenta invernal que dejará hasta más de 30 centímetros de nieve en el norte y Medio Oeste.

Las temperaturas se incrementarán a partir de este viernes en estados como Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado, Utah y California, donde hay alertas de «moderadas a altas» por el «peligroso» calor en la costa californiana, lo que comprende Los Ángeles y San Diego, indica el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La máxima temperatura pronosticada es de 36 grados centígrados en la frontera de California con Baja California, en México, y en la región en general serán entre -6,6 y -1 grados por encima del promedio de la época (entre -11 y -16,6 centígrados), anota el organismo en un aviso.

«Se espera que empaten o rompan numerosos récords diarios de temperatura, y algunas áreas podrían romper récords históricos para el mes de marzo», apunta el NWS.

El calor permanecerá el fin de semana y «podría intensificarse de nuevo» la próxima semana, añade.

En contraste, una tormenta invernal se desarrolla a partir de este viernes en el norte de las Altas Llanuras, que incluye a estados como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Kansas, que después se extenderá a las Llanuras del Norte y al Medio Oeste, así como a Nueva York y la región de Nueva Inglaterra.

Con ello, habrá caída de nieve de entre más de 15 y más de 30 centímetros, señala el organismo meteorológico.

Esto implica que regiones del norte de Estados Unidos afrontarán condiciones de «grandes nevadas» y «heladas», un mes después del temporal que dejó nieve por encima del promedio histórico en casi 60 ciudades y obligó a cancelar casi 10.000 vuelos.

«Es probable que una gran tormenta invernal traiga fuertes nevadas y vientos desde las Altas Llanuras hasta los Grandes Lagos este fin de semana. Esperen condiciones peligrosas de viaje con más de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve y ráfagas de viento de hasta 50 millas (80 kilómetros) por hora», advierte ahora el NWS.

El fenómeno ilustra que, pese a las tormentas invernales que acapararon los titulares en febrero, Estados Unidos registró el segundo invierno más caluroso desde que hay registro, solo por detrás de 2023-2024, según un reporte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). EFE

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