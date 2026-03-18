EE. UU. afronta ola de calor récord con temperaturas de verano por encima de los 37 grados

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Miami (EE. UU.), 18 mar (EFE).- El oeste de Estados Unidos, en particular en la frontera con México, afronta esta semana una ola de calor con temperaturas más típicas del verano que superarán los 37 centígrados y romperán récords, avisa el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) este miércoles.

Una «anómala ola de calor temprana comenzó a intensificarse en el occidente de Estados Unidos», indica el NWS en su pronóstico, que prevé que las temperaturas romperán récords diarios y del mes de marzo, con máximas que van desde los 26 centígrados hasta más de 37 centígrados.

Las temperaturas más altas ocurrirán en el Desierto del Suroeste, una región árida que abarca partes de California, Arizona, Nuevo México y Texas, los estados fronterizos con México, así como Nevada y Utah.

Otros estados también han previsto un calor histórico para estas fechas, como Luisiana, Colorado, Idaho y Misuri.

El fenómeno ocurre por un sistema de alta presión «fuerte y persistente» que se ampliará desde California hasta el Desierto del Suroeste, explica el NWS.

«Este patrón de clima, más indicativo de un régimen de verano que de primavera, permitirá que una ola de calor altamente inusual comience a intensificarse a lo largo del occidente de Estados Unidos tan temprano en la temporada», expone en su proyección.

El «calor progresivamente intenso como de verano» después irá hasta la zona de las Rocallosas y las Grandes Planicies, por lo que otras regiones del país también tendrán altas temperaturas, mientras que en la costa este el frío se irá «moderando», agrega el organismo.

Por ello, informa de alertas de calor en el centro y sur de California, lo que incluye ciudades como Los Ángeles y San Diego, además de la zona del Desierto del Suroeste, donde «este calor podría representar notables riesgos de salud considerando lo altas y tempranas de estas temperaturas».

El fenómeno ilustra que, pese a las tormentas invernales que acapararon los titulares en febrero, Estados Unidos ha reportado el segundo invierno más caluroso desde que hay registro, solo por detrás de 2023-2024, según un comunicado de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). EFE

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