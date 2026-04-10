EE. UU. reúne a grandes bancos por los riesgos cibernéticos de un nuevo modelo de IA

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Madrid, 10 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, convocó esta semana a los máximos responsables de algunos de los mayores bancos del país para abordar los riesgos cibernéticos asociados al último modelo de inteligencia artificial de Anthropic.

Así lo aseguran este viernes varios medios, entre ellos Financial Times, que cita fuentes conocedoras del encuentro, al que, según dice, asistieron directivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo.

También participó el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, al tiempo que el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, fue invitado, aunque no pudo acudir a una convocatoria que refleja la preocupación en la Administración estadounidense por las capacidades del nuevo sistema, llamado Claude Mythos Preview, por su habilidad para detectar vulnerabilidades informáticas que podrían ser explotadas por agentes maliciosos.

Ante esos riesgos, y según Bloomberg, la propia empresa ha decidido lanzar el modelo de forma restringida a un grupo reducido de socios, entre ellos Amazon, Apple y Microsoft, para darles ventaja en la identificación y corrección de fallos de seguridad.

Hasta donde se sabe, se trata de la primera vez que la empresa limita el acceso inicial a uno de sus desarrollos de IA, que han alcanzado un nivel tal en programación que pueden superar a la mayoría de los expertos en la detección y explotación de vulnerabilidades.

El sistema ha identificado miles de fallos graves, incluidos en sistemas operativos y navegadores ampliamente utilizados, algunos sin detectar durante décadas, lo que puede suponer un riesgo cibernético potencial sobre el que el sector financiero lleva años alertando.

El diario británico recuerda que en su carta anual, Dimon advirtió de que este tipo de amenazas sigue siendo uno de los «mayores riesgos” y que la inteligencia artificial “casi con certeza empeorará esta amenaza”, lo que obligará a aumentar la inversión en defensa. EFE

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