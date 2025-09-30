The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU anuncia que recuperará el «estándar masculino» en un Ejército sin gordos ni barbudos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Washington, 30 sep (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este martes, en una inusual reunión de generales y altos oficiales, que impondrá directivas que buscan restaurar el «más alto estándar masculino» en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados «gordos» y «barbudos».

«Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente (…) se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino. (…) La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo», dijo Hegseth ante cientos de comandantes llegados desde todas partes del mundo.

La inédita junta, en la que también hablará el presidente Donald Trump, se celebra en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia, a unos 60 kilómetros de Washington), en medio de una alarma generalizada ante la posibilidad de nuevas purgas entre los altos mandos.

El jefe del Pentágono criticó la existencia de «soldados gordos» en las formaciones y advirtió que es «completamente inaceptable» y «da mala imagen» ver a «generales y almirantes gordos», por lo que ordenó que todo miembro, sin importar el rango, debe realizar exámenes físicos y mediciones «dos veces al año, cada año de servicio».

Entre las 10 directivas anunciadas por Hegseth, también se incluyen «estándares de aseo personal» para acabar con las «barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales», una revisión en «cada forma de educación militar profesional» y la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

«No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres», insistió el líder de la cartera, rebautizada como Departamento de Guerra.

También pareció insinuar nuevos cambios en el liderazgo, al advertir que «durante demasiado tiempo, se ha ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas: por su raza, por cuotas de género y por supuestos logros históricos».

«No más cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género, no más escombros. Como he dicho antes y lo diré de nuevo, hemos terminado con esa mierda», señaló.

Hegseth, veterano del Ejército de Tierra, ha manifestado en repetidas ocasiones su desprecio por altos cargos que, según él, han introducido ideología liberal en la cultura militar estadounidense.

El actual secretario de Defensa ha destituido a varios generales desde que asumió el cargo a comienzos de este año, y en mayo anunció su intención de reducir en al menos un 20 % el número de generales y almirantes de cuatro estrellas. EFE

ygg/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR