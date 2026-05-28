EE.UU. ataca nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico y mata a dos tripulantes

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Washington, 27 may (EFE).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este miércoles a dos personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo ‘Lanza del Sur’, según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.

El operativo denominado Lanza del Sur ha causado al menos 190 muertes en total en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cerca de Colombia.

Durante el primer ataque de la semana, lanzado ayer, las fuerzas armadas reportaron una persona fallecida y dos sospechosos heridos, extremo poco usual en estos ataques donde casi nunca se reportan sobrevivientes.

EE.UU. lanzó la misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero. EFE

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