EE.UU. celebra que Argentina declare grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

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Washington, 10 abr (EFE).- Estados Unidos celebró este viernes la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani.

«Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el audaz paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina», escribió el Departamento de Estado en un mensaje en X.

«Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como por su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto», añadió.

Tras ser declarado ‘persona non grata’ por el Gobierno de Milei, Tehrani abandonó el sábado el país suramericano.

La medida fue adoptada como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el Gobierno argentino, contenía acusaciones «falsas, ofensivas e improcedentes» contra el país y sus autoridades, tras la decisión del presidente argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

La Cancillería argentina afirmó que el país «no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía».

La decisión de Argentina se da en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos, principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, contra Irán, desde que la república islámica fue atacada el pasado 28 de febrero. EFE

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