EE.UU. confía en que Israel aplicará la pena de muerte en Cisjordania con «juicios justos»

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Washington, 31 mar (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes el derecho de Israel de imponer la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania ocupada que considere que son terroristas y confió en que lo hará respetando juicios justos y las garantías procesales.

«Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo», declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que también aplica la pena de muerte.

«Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables», señaló.

La reforma legal aprobada el lunes por la noche por la Knéset (Parlamento israelí) establece la obligatoriedad de la pena de muerte -salvo raras excepciones- a los tribunales militares israelíes que juzguen a palestinos de Cisjordania ocupada por delitos de asesinato en el marco de acciones terroristas.

Israel usa esa calificación no solo para atentados, sino también para personas que atacan -desde lanzar piedras- a sus soldados o a colonos israelíes.

En el caso de los tribunales penales ordinarios que juzgan a los ciudadanos israelíes -también a los colonos ilegales de Cisjordania-, la reforma dificulta enormemente que se aplique la pena de muerte sobre ellos por asesinato terrorista, dando opciones a los jueces de imponer la cadena perpetua.

El Gobierno palestino subrayó este martes que «esta ley refleja políticas sistemáticas basadas en el genocidio, la discriminación y la impunidad contra el pueblo palestino en todo el territorio ocupado». EFE

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