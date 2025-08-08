The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. culpa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina

Washington, 8 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamás para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza con su decisión de reconocer al Estado palestino.

«Las conversaciones con Hamás fracasaron el día que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino», declaró Rubio en una entrevista con la cadena estadounidense EWTN.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, “otros países” —en alusión al Reino Unido— comunicaron que también reconocerán a Palestina en septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que, según Rubio, llevó a Hamás a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo.

«Estos mensajes, que para ellos fueron un gesto simbólico importante, han complicado la posibilidad de alcanzar la paz y cerrar un acuerdo con Hamás», denunció el secretario de Estado.

Durante el mes de julio, representantes de Israel y de Hamás negociaron en Doha, con la mediación de Catar, Estados Unidos y Egipto, un acuerdo para un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes, pero este nunca se concretó.

En medio de la indignación internacional por el asedio israelí sobre Gaza y la hambruna generalizada en el enclave, Macron anunció el 24 de julio de 2025 que Francia reconocerá a Palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre.

Posteriormente, el Reino Unido condicionó su reconocimiento de Palestina a que Israel decrete un alto el fuego, y Canadá anunció que seguirá los pasos de Francia debido al sufrimiento «intolerable» en Gaza. EFE

