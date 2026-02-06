EE.UU. detiene a supuesto líder del atentado contra su consulado en Bengasi en 2012

Washington, 6 feb (EFE).- Estados Unidos ha arrestado a Zubayr al Bakoush, supuesto líder del atentado de 2012 contra el consulado estadounidense en Bengasi, según anunciaron este viernes en rueda de prensa la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal federal Jeanine Pirro.

Bondi aseguró que «Bakoush ahora se enfrentará a la justicia estadounidense en suelo estadounidense. Procesaremos a este presunto terrorista con todo el peso de la ley» y añadió que «enfrentará cargos relacionados con asesinato, terrorismo e incendio provocado, entre otros».

La fiscal general no dudó en aprovechar el anuncio de la detención para convertirla en un ejemplo «que este caso sirva de recordatorio: si cometes un delito contra el pueblo estadounidense, en cualquier parte del mundo, el Departamento de Justicia del presidente Trump te encontrará».

«Puede que no suceda de la noche a la mañana, pero sucederá. Puedes huir, pero no puedes esconderte», insistió.

El atentado contra el consulado de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2012 en Bengasi fue un ataque armado coordinado en el que murieron cuatro estadounidenses: el embajador J. Christopher Stevens, el especialista en sistemas Sean Smith y los ex SEAL de la Marina Tyrone Woods y Glen Doherty.

El libio Ahmed Abu Jatala ya fue condenado por la Corte Federal del Distrito de Columbia en junio de 2018 a 22 años de cárcel por su apoyo a los terroristas.

El ataque, que coincidió con el undécimo aniversario de los atentados del 11-S, se convirtió en una herramienta de los republicanos para desgastar al entonces presidente Barack Obama (2009-2017) y a su secretaria de Estado Hillary Clinton.

De hecho, en su intervención de este viernes Bondi destacó la eficacia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la excandidata demócrata a la presidencia del país, que ahora vuelve a la actualidad por su próxima declaración en el Congreso en el caso Epstein. EFE

