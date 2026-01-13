EE.UU. emitió en 2025 un 2,4 % más gases de efecto invernadero por centros de datos y frío

Nueva York, 13 ene (EFE).- Estados Unidos emitió en 2025 un 2,4 % más de gases de efecto invernadero (GEI), debido en parte a la demanda de energía de los centros de datos, la minería de criptomonedas y las bajas temperaturas en invierno, según un informe publicado este martes por la firma Rhodium Group.

Según la entidad, en los edificios comerciales, los centros de datos y las operaciones de minería de criptomonedas impulsaron la demanda de electricidad un 2,4 %, un crecimiento que se concentró en las regiones de Texas, el Atlántico Medio y el Valle de Ohio.

Por su parte, los edificios residenciales experimentaron un incremento de la demanda de electricidad del 2,2 %, debido principalmente a un mayor uso de la calefacción durante un invierno más frío.

Esto elevó las emisiones directas del uso de combustible en un 6,8 %, ya que la mayoría de los hogares dependen del gas natural y otros combustibles fósiles para su calefacción.

Asimismo, los precios del gas natural y la creciente demanda de energía impulsaron la generación de electricidad a partir del carbón, lo que resultó en un incremento del 3,8 % en las emisiones del sector eléctrico.

Si bien el grupo subraya que las emisiones de EE.UU. el año pasado no se vieron especialmente afectadas por las políticas de la Administración del presidente Donald Trump, sí proyecta que estas podrían tener efectos cada vez mayores en los próximos años.

En concreto, pronostica que las emisiones de GEI disminuirán en 2035 entre un 26 % y un 35 % por debajo de los niveles de 2005, una desaceleración «sustancial» en la reducción de emisiones en comparación con las previsiones de la firma para 2024.

Esta desaceleración se debe en gran parte a los cambios en los créditos fiscales impulsados por el Congreso en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de 2025 y en la derogación de las regulaciones climáticas por parte de la Administración Trump, anota la entidad.

A esto se suma que el crecimiento de los vehículos eléctricos puede estancarse ante la ausencia de créditos fiscales federales y políticas regulatorias en EE. UU.

La firma señala además que el Gobierno del republicano también ha dejado de recopilar y reportar una «gran cantidad de datos» sobre emisiones de GEI y el cambio climático que son «esenciales» para sus informes.

«Dada la hostilidad del Gobierno con respecto a la recopilación de datos relacionados con el cambio climático, es posible que no recibamos más inventarios durante esta administración», agrega.

La publicación de este informe tiene lugar apenas unos días después de que Trump anunciara la retirada de EE. UU. de 66 organizaciones internacionales, algunas de ellas relacionadas con el medioambiente, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) o la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). El país se desvinculó además del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025. EFE

