EE.UU. invita al presidente de Panamá a la cumbre del G20 de diciembre en Miami

2 minutos

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha sido invitado por el Gobierno de EE.UU. a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en diciembre en Miami (Florida), informó este miércoles la Presidencia panameña.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, extendió la invitación formal al presidente Mulino para participar en la próxima cumbre del G20, al término de una reunión que ambos sostuvieron en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, precisó la Presidencia.

«Durante el encuentro, Mulino y Rubio dialogaron sobre temas bilaterales y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos», agregó.

El viceministro panameño de Comercio Exterior, Carlos Hoyos, dijo por su parte que la invitación a la cumbre en Miami «es un logro para mejorar la proyección del país conseguido gracias a la gestión» de Mulino.

Las relaciones de Panamá y EE.UU. vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal de Panamá alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica con China.

En ese contexto, los gobiernos panameño y estadounidense suscribieron acuerdos en materia de seguridad que han multiplicado los ejercicios conjuntos en este país centroamericano, lo que generó inicialmente cierta polémica en Panamá.

El propio presidente panameño reconoció el pasado 2 de enero en un discurso ante el Parlamento que el «largo periodo de amistad, colaboración y reciprocidad» con EE.UU. parecía haber llegado a su fin, pero que la situación «se fue recomponiendo con pulso y tiempo, con inteligencia diplomática, sin perder el foco en lo realmente urgente y verdaderamente importante».

«Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad. Y el Canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo. El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo», afirmó el jefe de Estado. EFE

