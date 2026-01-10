EE.UU. marcha contra la política migratoria de Trump: «El ICE mata»

4 minutos

Esteban Capdepon Sendra

Mineápolis/Nueva York/Washington,(EE. UU.) 10 ene (EFE).- Miles de personas marcharon este sábado por las calles de las principales ciudades de Estados Unidos en contra de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, después de la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos a manos un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

«El ICE mata. Son fascistas. Son asesinos. Han invadido nuestra ciudad», gritaron en la concentración de Mineápolis, en la que una multitud se concentró en un parque cercano al lugar donde el agente, identificado como Jonathan Ross, disparó a Renee Good, de 37 años, en medio de una redada.

En su cuarto día consecutivo de protestas por el suceso, los vecinos de la ciudad salieron a protestar cargando imágenes de la víctima, pancartas contra Trump y carteles exigiendo el cese de las operaciones de los agentes federales en la ciudad.

«Estamos aquí para protestar por el abuso contra los derechos humanos que está haciendo este Gobierno, por el trato inhumano que le dan a las personas y por el asesinato de Renee Good», aseguró a EFE Kelly Joyce, una vecina de Mineápolis de 65 años.

La convocatoria, organizada horas después de conocerse el suceso, se vio aún más reforzada después de que este jueves, tan solo un día después del suceso ocurrido en Mineápolis, dos venezolanos resultaran heridos tras recibir varios disparos por parte de otro agente federal en Portland, en el estado de Oregón.

«Queremos justicia y queremos respeto. Que esta administración deje de lado su retórica contra los inmigrantes. No somos delincuentes. El color de nuestra piel o que hablemos español no significa que seamos delincuentes», afirmó Daniel, de 45 años, residente en la ciudad y de origen mexicano.

En la primera fila de la concentración, Ayanna y Maggie, de 16 y 17 años, alumnas de un instituto a unos metros del lugar del incidente, denunciaron «la injusticia» de la muerte de Good y pidieron «justicia para sus vecinos» inmigrantes.

«La presencia del ICE en la ciudad está haciendo las calles menos seguras. Queremos que se vayan y que se haga justicia», declaró la primera.

Más de mil convocatorias

Además de la concentración en Mineápolis, hay más de mil protestas convocadas a lo largo del país bajo el lema «ICE out for Good», que se puede traducir como «Fuera ICE para siempre», en honor a la víctima.

En Nueva York, la manifestación agrupó la condena por los ataques de los agentes federales con el rechazo a la política expansionista de Trump y las muertes en el marco de la campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

«‘¡No a las guerras! ¡No a los reyes! ¡No al ICE!», recogió la convocatoria.

En Washington, un grupo de personas se concentró frente a la Casa Blanca para pedir el fin de los ataques contra los inmigrantes y condenar la violencia producida en los últimos días por agentes federales.

«Esto es solidaridad, porque las personas decentes creemos en los seres humanos. Creemos en la diversidad y en nuestros vecinos inmigrantes y por eso la gente se está levantando», apuntó Joyce en Mineápolis, respecto a la respuesta del resto del país.

Protestas pacíficas

Las concentraciones en las principales ciudades se desarrollaron con orden y sin incidentes reseñables.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó este sábado a las protestas pacíficas y a «no morder el anzuelo» de Trump, afirmando que este desea que «los agitadores se apoderen de la multitud de manera que lesionen a otros o dañen propiedades».

Frey, que aseguró que «la mayoría de la gente lo ha hecho bien» en las protestas, revindicó que Mineápolis es una «ciudad segura» y no responderá a Trump con más «caos».

Las tensiones entre el Gobierno Trump y las autoridades de la ciudad y del estado no han hecho más que crecer después de que el FBI haya vetado el acceso a las pruebas a los agencias del estado de Minnesota, según denuncian el alcalde de la ciudad y el gobernador, Tim Walz.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió este sábado en X contra las agresiones a los agentes en los eventos: «Un recordatorio, si ponen un dedo encima de un oficial o agente federal, afrontarán todo el peso de la ley».EFE

