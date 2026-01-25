EE.UU. reafirma su apoyo a la unidad y estabilidad de Libia, un «socio económico clave»

Argel, 25 ene (EFE).- El asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos árabes y de Oriente Medio, Massad Boulos, expresó este domingo el apoyo de Washington a «la estabilidad» y «la unidad» de Libia, a la que considera «un socio económico clave».

Durante su encuentro en Trípoli con la representante especial de la ONU en el país, Hanna Tetteh, el asesor estadounidense subrayó la importancia de alcanzar un «progreso real» en el proceso político para la estabilidad en el país magrebí, que desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011 vive en una prolongada transición.

El país está dividido en dos Ejecutivos: el del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, y el del este, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, con una administración paralela en Bengasi.

El primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbiba, afirmó este domingo durante su reunión con Tetteh, su rechazo a «cualquier nueva fase de transición» y respaldó «la celebración directa» de elecciones.

Para terminar con este bloqueo político, la Misión de la Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) promueve una hoja de ruta presentada por Tetteh el pasado 21 de agosto ante el Consejo de Seguridad y que prevé un plazo de entre 12 y 18 meses para celebrar comicios hacia un gobierno unitario.

En el ámbito económico, los representantes subrayaron la importancia de que Libia lleve a cabo «reformas cruciales» para lograr una mayor estabilidad económica y financiera, así como «fomentar la confianza de los inversores», con el fin de contribuir a «una mayor prosperidad» para el pueblo libio, según un comunicado de la UNSMIL.

La reunión de Boulos con Tetteh coincidió con la Cumbre de Energía y Economía, que acoge el país magrebí hasta este lunes, durante la cual el enviado afirmó que Trump «ve un alto valor» en la asociación entre Libia y Estados Unidos y que este último «está listo» para ayudar a que el país magrebí tenga éxito.

Durante la cumbre económica se firmaron varios acuerdos entre empresas estadounidenses y libias, entre ellos el de la Compañía Nacional de Petróleo libia y la petrolera Chevron, que reanudará sus actividades en el país, tras más de una década sin operar.

Además, la petrolera libia Waha Oil Company acordó con la estadounidense ConocoPhillips y la empresa francesa Total Energies la extensión de su partenariado por valor de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) para los próximos 25 años.

Dbeiba valoró durante su reunión con Boulos el avance de la asociación con Estados Unidos «a través de pasos prácticos», así como de la cooperación entre estas importantes compañías en el sector energético de los respectivos países. EFE

