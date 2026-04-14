EE.UU. sanciona a casinos, un abogado y un ‘patero’ por nexos con el narcotráfico mexicano

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Austin (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos emitió una serie de sanciones este martes en contra de dos casinos, un abogado y un individuo acusado de cruzar a migrantes de manera irregular hacia territorio estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro anunció las sanciones financieras contra dos casinos de Nuevo Laredo (Tamaulipas), el abogado Juan Pablo Penilla y Eduardo Javier Islas, alias ‘Crosty’, a quienes acusó de nexos vinculados con el Cartel de Noreste.

Las medidas congelan todas las propiedades y activos que las empresas y los individuos señalados puedan tener en EE.UU. y prohíben a las personas estadounidenses hacer negocios con ellos.

«El Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de los carteles violentos que buscan sembrar el terror entre estadounidenses inocentes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado anunciando las acciones.

Casinos para «lavar ganancias ilícitas»

En concreto, el Tesoro acusó a Penilla, de ayudar a Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40 y exlíder del grupo ‘Los Zetas’, a «continuar con su liderazgo» en el cartel mientras estaba bajo custodia de las autoridades mexicanas

Treviño fue arrestado en México en 2013 y extraditado a EE.UU. en 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Penilla también fue abogado de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, igualmente extraditado hacia EE.UU. en 2024.

La OFAC señaló a su vez a la empresa Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V. (CAMSA) y a dos de los casinos que opera uno en Nuevo Laredo (Casino Centenario) y otro en Tampico (Diamante Casino).

El Tesoro asegura que el Cartel del Noreste usa el casino en Nuevo Laredo como «casa de seguridad» para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El cartel también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cartel, según indicó EE.UU.

En las acciones del martes, Washington también señaló a Eduardo Javier Islas, alias ‘Crosty’, un individuo señalado por dirigir las operaciones de tráfico de personas (o de ‘coyotes’) en Nuevo Laredo y lo señala de ser un aliado cercano del «segundo al mando» del Cartel del Noreste, Adbon Federico Rodríguez.

El Cartel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. EFE

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