EEUU, Irán y varios mediadores debaten un posible alto el fuego de 45 días, según Axios

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Redacción Internacional, 6 abr (EFE).- Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, informa este lunes Axios.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Según explicaron, los mediadores están discutiendo con las partes los términos de un acuerdo en dos fases. La primera fase consistiría en un posible alto el fuego de 45 días durante el cual se negociaría el fin definitivo de la guerra.

El alto el fuego podría extenderse si se necesitara más tiempo para las conversaciones, indicó una de las fuentes. La segunda fase consistiría en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán — ya sea mediante su extracción del país o su dilución — son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Indican que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parcial de alto el fuego en las próximas 48 horas son escasas, pero este último esfuerzo diplomático es la única oportunidad para evitar una escalada de la guerra que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los estados del Golfo, agrega Axios.

Donald Trump concedió un plazo 10 días a Irán para detener sus ataques, que debía terminar este lunes, pero ayer extendió 20 horas este ultimátum, hasta el martes a las 08.00 p. m. (hora de la costa este estadounidense).

Trump declaró a Axios el domingo que Estados Unidos está «en negociaciones profundas» con Irán y que se puede alcanzar un acuerdo antes de que expire el plazo el martes. «Hay buenas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo destruiré todo allí», dijo.

Dos fuentes indicaron al medio que el plan operativo para una campaña masiva de bombardeos estadounidenses e israelíes contra las instalaciones energéticas de Irán está listo, pero recalcaron que la prórroga del plazo impuesta por Trump tenía como objetivo brindar una última oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Y un funcionario estadounidense declaró a Axios que la administración Trump presentó a Irán varias propuestas en los últimos días, pero hasta el momento los funcionarios iraníes no las han aceptado. EFE

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