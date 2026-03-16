EEUU: Si se pospone visita de Trump a Pekín no será por su petición de apoyo en Ormuz

2 minutos

París, 16 mar (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que si se pospusiera la visita de Donald Trump a Pekín, programada para finales de mes, no sería por su petición para que China le ayude a restablecer el tráfico por el estrecho de Ormuz.

«Un aplazamiento no sería consecuencia de que una petición del presidente no ha sido atendida», aseguró Bessent a la prensa en París al término de una nueva ronda negociadora en París sobre cuestiones comerciales entre las delegaciones china y estadounidense.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos quiso, por tanto, «dejar absolutamente claro» que «si la visita del presidente se pospone, no tendría nada que ver con que los chinos asuman un compromiso» con respecto al estrecho de Ormuz, aunque subrayó que, «obviamente, les interesaría hacerlo».

Si Trump cancelase su visita a finales de marzo sería porque estimase que debe quedarse en Estados Unidos, aseguró Besset a la prensa en compañía del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Ambos se reunieron el domingo y este lunes en la sede de la OCDE con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng.

Además de tratar de rebajar las tensiones derivadas de la guerra arancelaria iniciada por Washington tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, las consultas buscaban preparar posibles acuerdos de cara a la prevista visita del mandatario estadounidense a China a finales de marzo.

Ese viaje, que la Casa Blanca situaba entre el 31 de marzo y comienzos de abril, no ha sido confirmado por Pekín y llega en un contexto de incertidumbre comercial después de que el Tribunal Supremo estadounidense limitara recientemente parte del marco jurídico utilizado por la Administración Trump para imponer aranceles generalizados a China.

A ello se suma la apertura la semana pasada por parte de Washington de nuevas investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, centradas tanto en supuestas prácticas relacionadas con el trabajo forzoso como en el exceso de capacidad industrial en diversas economías, entre ellas la china. EFE

ac-cat/psh