EEUU amenaza con más bombardeos si Irán «toma la mala decisión»

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Estados Unidos volverá a bombardear Irán si Teherán «toma una mala decisión», amenazó este jueves el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, quien prometió mantener bloqueados los puertos iraníes «el tiempo que sea necesario».

En paralelo a estas amenazas, Pakistán media para lograr un segundo ciclo de diálogos entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días.

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Ahora, el mundo espera que se prolongue el alto al fuego de dos semanas en el frente iraní, que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

El influyente jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se encuentra en Irán y se reunió este jueves con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, considerado un interlocutor clave por Teherán.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua y celebraron un primer ciclo de diálogos el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo.

Líbano quedó excluido de esta tregua y Estados Unidos acogió esta semana las primeras conversaciones directas de alto nivel en décadas entre Israel y representantes libaneses, que avanzaron hacia un acuerdo para un cese de hostilidades que entraría en vigor este jueves, con la cuestión del movimiento islamista libanés Hezbolá aún pendiente.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita libanés Hezbolá, proiraní, atacó a Israel en represalia por los bombardeos contra su aliado Irán.

Según autoridades libanesas, los ataques israelíes mataron a más de 2.000 personas y dejaron al menos un millón de desplazados.

– «Ninguna fecha» –

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques que provienen de o se dirigen a puertos iraníes, una medida que, según Hegseth, «funciona».

«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», amenazó el jefe del Pentágono.

Irán, por su parte, amenazó con bloquear también el mar Rojo, pero insistió en su voluntad de negociar.

Negociar, sí, pero con condiciones: Teherán exige que se respete su derecho a desarrollar un programa nuclear civil y señaló que solo está dispuesto a debatir «el nivel y el tipo de enriquecimiento» de uranio.

Casi siete semanas después del estallido de la guerra, los objetivos de Israel y Estados Unidos seguían siendo «idénticos», aseguró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al citar «el abandono de la capacidad de enriquecimiento dentro de Irán».

Este jueves, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si Irán rechaza una propuesta estadounidense, en la que se le exige renunciar al «armamento nuclear», sus fuerzas lanzarán ataques «aún más dolorosos» contra nuevos objetivos.

Pero, en cualquier caso, de momento no se ha fijado «ninguna fecha» para una segunda ronda de conversaciones, dijo a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní.

El presidente del Parlamento iraní había afirmado antes del anuncio de Trump sobre Líbano que la instauración de un alto al fuego allí era también «una cuestión» que consideraba «primordial».

– Hezbolá respetará la tregua si Israel cesa sus ataques –

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que «acoge con satisfacción» el anuncio sobre un alto el fuego y declaró que es «una demanda clave» que su país buscó desde el primer día de la guerra entre Hezbolá e Israel.

Por su parte, el diputado de Hezbolá Ibrahim al Musawi dijo a la AFP que su grupo respetará el alto al fuego, si Israel deja de atacar al movimiento proiraní.

«Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros y de que Israel no lo aproveche para llevar a cabo asesinatos», dijo el parlamentario. «Damos las gracias a Irán por haber presionado a Líbano a nuestro favor».

Trump anunció este jueves que invitará a la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Antes de la entrada en vigor de la tregua, a las 21H00 GMT, el ejército israelí destruyó un puente clave del sur de Líbano y mató a una persona al bombardear una carretera que conecta Beirut con Damasco, y la formación proiraní reivindicó ataques contra posiciones militares en el norte de Israel.

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