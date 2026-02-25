EEUU anuncia nuevas sanciones contra Irán para aplicar la «máxima presión»

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de «máxima presión» antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan «ventas ilícitas de petróleo iraní», así como la producción de armas en el país.

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan «como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros».

«Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas», acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

El gobierno Trump seguirá aplicando «la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo», detalló el comunicado.

En su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar «siniestras ambiciones nucleares».

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado, en cambio, que existe una «una perspectiva favorable» sobre esas conversaciones entre ambas partes.

