EEUU anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

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Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

En consecuencia, la compañía, que controla la extracción en los yacimientos de crudo cubanos así como su refinado y la distribución de combustible, no podrá entablar ningún tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos.

«El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio», explicó Rubio en un comunicado.

CUPET pasó a engrosar la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.

«Con la sanción que aplica hoy contra la empresa CUPET, la administración estadounidense profundiza el cerco energético y con ello el genocidio que comete contra el pueblo cubano», reaccionó en X el viceprimer ministro Osar Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

En su comunicado, Rubio acusó a la empresa de «revender innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social».

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha incrementado las medidas de represalia económica contra Cuba, país al que considera como una amenaza a su seguridad nacional.

Cuba vive sometida a un embargo comercial desde 1962, aunque desde hace décadas algunos rubros, como la venta de trigo o de otros insumos alimenticios, ha podido llegar a la población mediante autorizaciones especiales de Washington.

La isla caribeña produce el 40% de su consumo de petróleo. El resto son importaciones, prácticamente interrumpidas desde enero a causa del bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Trump, con la sola excepción de la llegada hace semanas de un buque ruso.

El presidente decidió imponer ese bloqueo tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como herramienta de presión.

La CUPET surgió en 1992 como un conglomerado empresarial, muchos años después de las expropiaciones que el régimen comunista realizó al inicio de la revolución de 1959.

«Activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás», aseguró Rubio en su comunicado como justificación de la medida.

El sistema energético de Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos del año con apagones prolongados y niveles récord de déficit de generación, a causa de la escasez de petróleo.

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