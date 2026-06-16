EEUU asegura que ha entregado 313 criminales a México

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo el lunes que Washington ha entregado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum 313 criminales, en medio de la tensión entre ambos países por un gobernador mexicano acusado de narcotráfico.

Las relaciones entre ambos países se han tensado desde que la justicia estadounidense solicitó la captura con fines de extradición de una decena de políticos oficialistas mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Entre ellos está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia del cargo.

«Bajo la Administración del Presidente Trump, Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para enfrentar la justicia», dijo Johnson en la red social X.

El embajador dio la cifra al anunciar que agentes de la patrulla fronteriza de su país capturaron y extraditaron a México a un hombre buscado por prostitución de una menor y agresión sexual.

El diplomático añadió que este caso «representa otro ejemplo de la fuerte cooperación» entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos ha pedido la captura con fines de extradición de esos políticos mexicanos, incluido Rocha Moya. En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha exigido pruebas de las acusaciones.

A mediados de mayo, la mandataria criticó que centenares de pedidos de extradición de México a Estados Unidos no han prosperado.

yug/cr