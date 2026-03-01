EEUU aumenta la alerta de viaje para Baréin y permite la salida del personal

2 minutos

Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. ha aumentado el nivel de alerta de viaje para Baréin, uno de los países atacados en las últimas horas por Irán, y permite la salida del país del personal que no sea imprescindible.

En un comunicado, el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses de que reconsideren sus viajes a Baréin y permite la salida del país del personal del gobierno que no sea imprescindible, junto con sus familiares «debido a riesgos de seguridad».

El aumento del nivel de alerta de viaje, emitido el sábado, se produce después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares contra Irán, con Teherán respondiendo con ataques en toda la región.

«Tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán este 28 de febrero ha existido una amenaza constante de ataques con drones y misiles desde Irán, así como interrupciones significativas en los vuelos comerciales», indica la alerta de viaje actualizada.

«Grupos terroristas continúan planeando posibles ataques en Baréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia. Los objetivos pueden incluir sitios turísticos, centros de transporte, mercados, centros comerciales y lugares religiosos, así como instalaciones gubernamentales y militares», agrega la nota.

Baréin alberga el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., que fue atacado por Irán el sábado.

Esta salida autorizada en Baréin es la primera permitida por el Gobierno de Estados Unidos desde el inicio de la acción militar. El viernes, el Departamento de Estado autorizó la salida de Israel del personal no esencial y el lunes hizo lo mismo con sus trabajadores en el Líbano. EFE

rml/jgb