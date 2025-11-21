EEUU confirma que no publicará el IPC de octubre debido a los efectos del cierre federal

Washington, 21 nov (EFE).- El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos confirmó este viernes que no publicará los datos del IPC (índice de precios al consumidor) de octubre debido a la imposibilidad de recolectar datos durante el reciente cierre del Gobierno federal, algo que deja a la Reserva Federal sin información crucial de cara a su última reunión del año.

En un comunicado publicado hoy, el BLS indicó que no puede recopilar retroactivamente parte de estos datos y publicar toda la serie por separado, como es habitual, y que, «en la medida de lo posible», tratará de incorporar parte de los valores de octubre en la publicación de los datos de noviembre, que se conocerán el 16 de diciembre.

A su vez, indicó que los datos de empleo de octubre se publicarán de manera simultánea a los de noviembre, cuya divulgación está prevista para el 18 de diciembre.

El cierre del Gobierno federal estadounidense, que llegó a ser el más largo de la historia, paralizó las funciones de agencias gubernamentales como el BLS y el Buró de Análisis Económico (BEA), encargados de recopilar y publicar los índices de inflación, empleo y el paro, junto a datos de la balanza comercial estadounidense con sus socios comerciales.

Durante ese periodo solo se publicó de manera excepcional la tasa de inflación correspondiente a septiembre -que subió hasta un 3 % interanual – por su importancia para el cálculo del ajuste del coste de vida de 2026 realizado por la Administración del Seguro Social.

Todo esto complica las decisiones de la Fed, cuyo Comité de Mercado Abierto (FOMC) se reunirá los próximos 9 y 10 de diciembre para decidir sobre los tipos de interés en Estados Unidos, en un momento en el que la junta de gobernadores del organismo se encuentra dividida sobre un posible nuevo recorte de tipos, que se sitúan actualmente en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %.

A su vez, el BEA informó el miércoles que retrasará la publicación, inicialmente prevista para el 26 de noviembre, de los datos del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre y de los gastos de consumo personal (PCE) de octubre debido a los estragos del cierre federal.

El BEA ha indicado que comunicará la nueva fecha de publicación de estos dos indicadores en un futuro cercano. EFE

