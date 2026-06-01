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EEUU dice que apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir «libremente» a su presidente

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Washington, 1 jun (EFE).- Estados Unidos afirmó este lunes que respalda el derecho del pueblo colombiano a elegir «libremente» a su presidente, después de que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella encabezara la primera vuelta de las elecciones, unos resultados que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rechaza.

«Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país», declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

De la Espriella competirá en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio, contra el izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Petro. EFE

er/cpy

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