EEUU exige la disolución del negocio publicitario de Google en un juicio antimonopolio

El gobierno de Estados Unidos le solicitó a un juez federal este viernes ordenar la disolución de la línea de negocio de publicidad digital de Google, argumentando que no se puede confiar en las promesas del gigante tecnológico de cambiar sus prácticas.

Los abogados del gobierno presentaron su caso en los argumentos finales de una demanda centrada en la tecnología publicitaria de Google, es decir, el conjunto de herramientas que usan los editores de sitios web para vender anuncios y los anunciantes para comprarlos.

Esta es la segunda gran prueba antimonopolio de Google este año.

En septiembre un juez rechazó una demanda similar del Departamento de Justicia que pedía que Google venda su navegador de búsqueda Chrome, en un caso antimonopolio.

Estos casos hacen parte de un esfuerzo conjunto del gobierno de Estados Unidos para limitar la posición dominante de las grandes empresas tecnológicas incluyendo a Apple, Amazon y Meta.

Los resultados han sido dispares hasta ahora: otro juez falló contra el gobierno en una demanda contra el gigante de redes sociales Meta a principio de esta semana.

En un escrito presentado antes de la audiencia de este viernes, el Departamento de Justicia y varios estados de Estados Unidos acusaron a Google de adquirir ilegalmente monopolios en dos mercados interconectados de tecnología publicitaria.

El gobierno dice que Google controla simultáneamente múltiples aspectos del mercado de la publicidad digital.

«Estamos aquí para solucionar el problema. Argumentaremos que la mejor solución es desmantelar el monopolio de Google, lo que creará un nuevo competidor», dijo la fiscal general adjunta Gail Slater en una publicación en X.

Google consideró que la demanda es una extralimitación que perjudicaría a editores, anunciantes y consumidores.

La compañía argumenta que sus herramientas publicitarias integradas ofrecen eficiencia e innovación, y que dividir el servicio sería técnicamente inviable.

Se espera un fallo final en los próximos meses.

