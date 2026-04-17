EEUU ha impedido el paso de 19 buques mientras mantiene el bloqueo naval a puertos de Irán

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Miami (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este viernes que ha impedido el paso de un total de 19 buques desde que comenzó esta semana el bloqueo naval a Irán, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó mantener pese a que Teherán anunció hoy la reapertura del estrecho de Ormuz.

«Desde el comienzo del bloqueo (hace cuatro días), 19 barcos han cumplido con la orden de las fuerzas de EE.UU. de girar y regresar a Irán. CERO buques han evadido a las fuerzas de EE.UU. durante el bloqueo», aseguró el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Centcom dijo que el buque destructor de misiles USS Rafael Peralta (DDG 115) ordenó a un barco comercial regresar a un puerto iraní este viernes.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este viernes la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz hasta el fin del alto al fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano acordada el jueves.

Pero Trump advirtió de que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes seguirá en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que termine el conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, reportaron que, «si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense), se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará».

Más de 10.000 militares estadounidenses, 12 barcos y 100 aeronaves están implementado ese bloqueo para «garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente» Trump, según expuso el Centcom el jueves.

El Comando Central ha asegurado que las Fuerzas Armadas estadounidenses «no están bloqueando el estrecho de Ormuz», sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán. EFE

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