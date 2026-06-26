EEUU impone sanciones contra contrabando ilegal de minerales en RDC ligado al rebelde M23

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Nairobi, 26 jun (EFE).- Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos individuos y cuatro entidades de Ruanda, a los que acusa de colaborar con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el contrabando ilegal de minerales del este de la República Democrática del Congo (RDC).

«El M23 y sus patrocinadores explotan los vastos recursos minerales de la RDC -una riqueza que pertenece legítimamente al pueblo congoleño- para financiar armas, pagar a los combatientes y mantener una insurgencia desestabilizadora que ha desencadenado una grave crisis humanitaria», informó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado difundido este viernes por su oficina de comunicación para África, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica).

«Garantizar que la riqueza mineral de la región impulsa el crecimiento en lugar de la violencia abrirá nuevas oportunidades para que empresas legítimas inviertan en la región y asegurará el acceso a minerales esenciales vitales para las industrias estadounidenses», añadió.

Así, Washington instó «a todas las partes implicadas a poner fin al comercio ilícito de minerales relacionados con el conflicto, que financia a grupos armados, propicia el trabajo forzoso y el trabajo infantil y perpetúa la violencia sexual en las comunidades mineras».

Las medidas afectan a la refinería Gasabo Gold Refinery, su presidente Jean Malic Kalima, su director general Bosco Kayobotsi y otras tres empresas mineras controladas por Kalima: Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing y Rwinkwavu Mining.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes y derechos sobre bienes en EE.UU. de las personas sancionadas quedan bloqueados, así como las entidades en las que los sancionados tengan participaciones.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ratificando el pacto de junio (rubricado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE

lbg/ah