EEUU investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 tras posible impacto de fuego iraní

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Washington, 19 mar (EFE).- Un caza F-35 de Estados Unidos realizó este jueves un aterrizaje de emergencia en una base en Oriente Medio después de posiblemente ser alcanzado por fuego iraní.

La aeronave aterrizó de emergencia pero «sin problemas» en una base regional estadounidense y el piloto «se encuentra estable», informó a EFE la oficina de prensa del Comando Central de Estados Unidos.

Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) emitió un comunicado, acompañado de un video, en el que afirma haber atacado un avión estadounidense F-35A/B Lightning II con un misil tierra-aire en el espacio aéreo iraní.

El Comando Central no ofreció detalles sobre si el avión fue alcanzado por fuego iraní y se limitó a decir que el suceso se encuentra «bajo investigación».

De confirmarse, sería la primera vez que Irán logra impactar un avión militar estadounidense en el conflicto en curso y la primera interceptación de un F-35, en el que Washington sostiene que mantiene una ventaja operativa pese a recientes pérdidas de aeronaves en incidentes no atribuidos a fuego enemigo.

De acuerdo con medios estadounidenses, otras aeronaves norteamericanas han sido derribadas durante la guerra, que atraviesa el final de su tercera semana, como los tres cazas F-15 que fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, y los seis tripulantes se eyectaron a salvo.

Además, la semana pasada un avión cisterna KC-135 se estrelló en Iraq, aunque la causa aún no está clara. El ejército estadounidense declaró que el incidente no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo.

Este jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto «podría variar» en los próximos días. «Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos», dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto, que cumple este jueves veinte días de ataques.

Hegseth aseguró este jueves que EE.UU. ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto como sí hizo al principio, al alegar que corresponde Trump decidir cuándo y cómo se decidirá terminar los ataques.

EE.UU. gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra contra Irán, según estimaciones que el Pentágono compartió con el Congreso la semana pasada y que sacó a la luz el periódico The New York Times. EFE

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