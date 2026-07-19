EEUU lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Estados Unidos lanzó en la madrugada del domingo una serie de ataques para «castigar» a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica.

«Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe», el presidente Donald Trump, escribió el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en X.

«Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche», añadió.

Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un «ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad», en la misma provincia meridional de Hormozgán.

El Centcom había anunciado más temprano la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en «ataques con misiles y drones iraníes» el viernes en Jordania.

En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende a 16.

La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

– «Lección inolvidable» –

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una «lección inolvidable» a Estados Unidos tras la reanudación de sus ataques contra Irán.

«Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (…) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle», afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

«La violación repetida» del memorándum de entendimiento «ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada», añadió.

Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

Teherán anunció el sábado haber atacado una base aérea utilizada por Estados Unidos en Jordania, así como instalaciones militares e infraestructuras civiles en Kuwait.

Baréin, que alberga una importante base naval estadounidense, también fue atacado.

– Daños en Kuwait –

Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua.

Otra instalación similar ya había sido alcanzada el día anterior.

Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen «crímenes de guerra».

«El miedo a posibles cortes de electricidad es evidente, a la vista de los llamamientos generales a reducir el consumo y apagar los aparatos no esenciales», declaró a la AFP Ali Mahmoud, un egipcio de 46 años que trabaja en un proveedor de electricidad kuwaití.

En Irán, las autoridades de la provincia de Hormozgán afirmaron que los ataques estadounidenses habían «destruido por completo» una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta de desalinización.

Paralelamente a estos bombardeos, también se producen incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz.

La reapertura de esta vía estratégica por parte de Irán había sido uno de los principales logros del acuerdo destinado a conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado.

Casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho antes de la guerra.

Con el nuevo bloqueo de Teherán, Washington reimpuso el bloqueo a los puertos de Irán, que había levantado siguiendo el acuerdo marco.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron que los ataques «continuarían hasta que vuelva la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz».

burx-roc/gmo/cr/lb