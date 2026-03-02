EEUU niega tener tropas sobre el terreno en Irán pero no descarta un futuro despliegue

2 minutos

Washington, 2 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó este lunes que su país tenga tropas sobre el terreno en Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país como parte de la operación contra la República Islámica.

«No», respondió Hegseth al ser preguntado en rueda de prensa si hay militares estadounidenses en Irán, y agregó: «Pero no vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos».

Hasta ahora, al menos cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque aéreo iraní contra objetivos de Estados Unidos en Kuwait en represalia por la operación de Washington contra Irán.

Estados Unidos lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la llamada operación ‘Furia Épica’ contra Irán, una serie de ataques en los que fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula militar iraní.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varios países árabes en los que Estados Unidos tiene bases militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, sostiene que los ataques contra Irán pueden durar unas cuatro semanas y prevé que pueda haber más bajas estadounidenses.

En su rueda de prensa, Hegseth dijo que «esta no es una guerra de cambio de régimen», aunque agregó que como resultado de la operación «el régimen ha cambiado».

Además, aseguró que no será una guerra «interminable» como la invasión estadounidense de Irak de 2003, un conflicto que Trump ha criticado en varias ocasiones.

«Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir el Ejército, nada de armas nucleares», dijo Hegseth. EFE

er/psh