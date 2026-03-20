EEUU prevé que se extienda la sequía y temperaturas por encima del promedio esta primavera

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Miami (EE.UU.), 20 mar (EFE).- La sequía que ya afecta a más de la mitad de Estados Unidos se extenderá esta primavera, cuando también habrá temperaturas por encima del promedio histórico en casi todo el territorio, informó este viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

En su reporte para la temporada de abril a junio, la NOAA previó que la sequía, que ya está en un nivel de «moderado» a «excepcional» en el 55 % del país, «empeore o se desarrolle en muchas áreas» del oeste de Estados Unidos y en la región centro-sur de las planicies.

El organismo también pronosticó lluvias por debajo del promedio para la región suroeste, que incluye a los estados en la frontera con México, así como el Pacífico, las Rocallosas, las Altas Llanuras y la Gran Cuenca, región que contempla a Nevada, Utah, California, Idaho, Oregón, Wyoming y el estado mexicano de Baja California.

«Las condiciones de sequía empeoraron o se desarrollaron para las Grandes Planicies, el Valle Bajo del Misisipi y el sureste de EE.UU. por condiciones más calientes y secas de lo normal este invierno», comentó Jon Gottschalck, jefe de la Rama Operativa de Predicciones.

La oficina climática también advirtió de un calor por encima de los registros históricos para la primavera en casi todo el país, con excepción de algunos estados del noreste y la región de Nueva Inglaterra.

Los estados en los que hay más probabilidad de temperaturas superiores a lo normal están en la frontera con México, Texas, Nuevo México y Arizona, además de Nevada, Utah, Idaho y Colorado.

«Los factores que influencian el pronóstico de primavera incluyen el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), bajos niveles de nieve en el oeste y de humedad del sueño en los 48 estados inferiores», expuso Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de NOAA.

El pronóstico llega mientras el oeste de Estados Unidos, en particular en la frontera con México, afronta ya esta semana una «anómala» ola de calor temprana con temperaturas más típicas del verano, que superarán los 37 centígrados y romperán récords, según el NWS.

El fenómeno ilustra que, pese a las tormentas invernales que acapararon los titulares en febrero, Estados Unidos ha reportado el segundo invierno más caluroso desde que hay registro, solo por detrás de 2023-2024, según la NOAA. EFE

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