EEUU propone revisión del historial de 5 años de redes sociales a turistas de 42 países

2 minutos

(Actualiza con comentarios del presidente Donald Trump sobre la medida)

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Los turistas de 42 países amparados por un programa de exención de visas tendrían que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar a Estados Unidos, según una nueva propuesta presentada este miércoles por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Cuestionado por la prensa sobre el plan, que podría impactar el turismo hacía el país, Trump dijo que a EE.UU. le esta «yendo muy bien».

«Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura… Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país», agregó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La propuesta publicada en el Registro Federal busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

ESTA cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar, entre otros.

Además de la recopilación de información de redes sociales de 5 años, la propuesta busca aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento, entre otras.

El plan también incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de los Estados Unidos.

CBP ha justificado la iniciativa al citar una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios para la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente para el Mundial 2026, que atrae una gran cantidad de turistas provenientes de países cobijados por ESTA. EFE

