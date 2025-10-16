EEUU registra ligeros avances en la lucha contra la obesidad por primera vez en una década

Miami (EE.UU.), 16 oct (EFE).- Estados Unidos logró en 2024 un ligero avance en la lucha contra la obesidad después de que el número de estados con una tasa de obesidad igual o superior al 35 % de su población adulta disminuyera por primera vez.

Según un informe publicado este jueves por la organización sin ánimo de lucro Trust for America’s Health, 19 estados presentaron tasas de obesidad en adultos iguales o superiores al 35 % en 2024, en comparación con los 23 estados que alcanzaron esos registros en 2023.

Esta fue la primera ocasión en que el país observó una mejoría en este apartado, después de un incremento constante en los últimos once años.

La obesidad afecta a los adultos con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o superior. Este índice se calcula a partir de la altura y el peso de cada individuo.

Sin embargo, la obesidad sigue prevaleciendo en la mayoría de los 50 estados de EE.UU., según los datos analizados por la organización, procedentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un organismo gubernamental.

La tasa de obesidad se situó entre el 30 % y el 35 % en 22 estados durante 2024, mientras que tan solo 9 de ellos observaron una tasa inferior al 30 %.

En cambio, el año pasado fue el primero desde 2011, cuando comenzó la serie estadística, en el que ningún estado registró una tasa inferior al 25 %, agregó el informe.

Colorado, donde 1 de cada 4 adultos presenta esta enfermedad, es el estado con la menor proporción de población obesa. En el extremo opuesto se sitúa Virginia Occidental, con un 41,4 % de obesidad entre su población adulta.

En líneas generales, el informe reveló que, entre 2023 y 2024, ningún estado tuvo aumentos o disminuciones estadísticamente significativos en sus tasas de obesidad, y advirtió de los graves riesgos para la salud de esta enfermedad crónica.

Pero el crecimiento es alarmante en comparación con los datos de 2011, cuando poco más de una decena de estados presentaba tasas de obesidad de entre el 30 y el 35 %, y ninguno de ellos superaba el 35 %.

Retrocediendo aún más atrás en el tiempo, el informe reveló que la obesidad aumentó un 32 % entre 1999 y 2023. Ese cambio fue más notoria entre los jóvenes, donde el incremento fue del 52 %.

En 2023, el 40,3 % de los estadounidenses eran obesos, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

La calidad de la dieta de los estadounidenses, que «ha sido deficiente», con un bajo consumo de frutas y verduras y un alto consumo de alimentos ultraprocesados, son algunas de las causas que señaló el informe. EFE

