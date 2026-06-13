EEUU tampoco desentona y completa el estreno feliz de los anfitriones del Mundial

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Estados Unidos y Canadá no desentonaron en sus estrenos este viernes como anfitriones del Mundial de 2026, después de que México, el tercer país sede, derrotó el jueves en una celebrada victoria 2-0 a Sudáfrica en el juego inaugural.

El fervor y la emoción en el emblemático estadio Azteca recibiendo su tercera Copa del Mundo dieron paso a los debuts en Los Ángeles y Toronto, también con ambientes hollywoodenses y espectaculares.

El Team USA aplastó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium, donde antes del pitazo inicial hubo un show inaugural con artistas como Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa.

Celebridades como Tom Cruise, Halle Berry, Owen Wilson y Paris Hilton observaron un espectáculo cuya escenografía evocó el arte callejero y las industrias creativas de Los Ángeles, que también recibirá los Juegos Olímpicos en 2028.

El equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, de paso flojo en los últimos meses, mantuvo la melodía de la gala en el campo gracias al talento del mediocampista Christian Pulisic, que dio un recital en el primer tiempo frente a la hasta ahora férrea defensa de Paraguay.

– Empate histórico de Canadá –

Con la influencia notable del hombre del AC Milan, los estadounidenses aseguraron la victoria en los primeros 45 minutos con un autogol de Damián Bobadilla (7′) y un doblete de Folarín Balogun (31′, 45+5′).

Giovanni Reyna (90+8′) sentenció la paliza en el tiempo de descuento frente a la desconocida Albirroja del DT argentino Gustavo Alfaro, que descontó con Maurício (73′) en la primera jornada del Grupo D.

El presidente Donald Trump no asistió al despampanante SoFi Stadium, pero deseó «mucha suerte» a los jugadores en una llamada telefónica antes del encuentro, en el que estuvo representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros de su gabinete.

«Creo que podemos llegar hasta la final», dijo el aficionado estadounidense Isaac Pizarro, quien pagó 1.900 dólares por entrada para asistir junto a su hijo Jacob, de 14 años.

Más temprano, Canadá hizo historia a pesar de no embolsarse los tres puntos en la apertura del Grupo B: logró su primera unidad en la máxima competición futbolística al empatar 1-1 ante Bosnia-Herzegovina.

Cyle Larin, en el 78′, equilibró un partido en el que los europeos se habían adelantado en el 21′ con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo.

El gol de Larin salvó la fiesta local, que había comenzado a ritmo de Alanis Morissette y Michael Bublé en la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá.

– Medidas de seguridad sin precedentes –

Tras el debut de los tres organizadores entrarán en liza los favoritos al título, empezando el sábado por Brasil, que jugará contra Marruecos en Nueva Jersey en uno de los duelos más esperados de la primera fase de un torneo que ha tenido mil y un controversias.

Estados Unidos afronta un doble reto mayúsculo: brillar en un Mundial y asegurarse que el certamen no quede manchado por un incidente relacionado con la seguridad.

Anfitrión de casi 40 selecciones y 78 de los 104 partidos, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, el gigante americano está desplegando medidas de seguridad «sin precedentes», reveló el jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del evento, Andrew Giuliani.

Pese a este dispositivo, unas horas antes, otro representante de la administración Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, admitió que las autoridades no podrán controlar «a un lobo solitario».

Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

– Partey no puede entrar en Canadá –

Fuera del juego, las autoridades canadienses rechazaron este viernes el ingreso al país del fútbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por delitos sexuales y no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial contra Panamá.

Partey será juzgado por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

Además, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, dijo el viernes a la AFP que no ha obtenido el visado de entrada para Estados Unidos y Canadá, por lo que no podrá asistir a los eventos mundialistas en esos países.

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