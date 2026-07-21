EEUU vuelve a atacar Irán y Trump advierte que pagarán por las muertes de soldados

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes a Irán que pagaría «muchas veces más» por cada soldado estadounidense muerto, al tiempo que un alto líder iraní afirmó que el conflicto se ha intensificado hasta convertirse en una «guerra total».

Washington anunció una nueva serie de ataques contra la república islámica. Además de los ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, los aliados yemeníes de Teherán, los rebeldes hutíes, amenazaron con extender aún más el conflicto al anunciar un bloqueo marítimo a Arabia Saudita.

Un protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, con miras a abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con el reinicio de hostilidades entre ambos países, enfrentados desde el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses a Irán.

«La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala», declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras la novena noche consecutiva de bombardeos estadounidenses.

Esta andanada de ataques deja hasta ahora un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, según las autoridades locales.

El alcance de los bombardeos se extiende al centro y el este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde se concentraron inicialmente los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que pagará «muchas veces más» por cada soldado estadounidense que mate, después de que en los últimos días tres efectivos murieran, dos en ataques contra una base en Jordania el viernes, y otro el domingo durante la destrucción de municiones sin explotar procedentes de un dron en el norte de Irak.

En total 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra.

Del lado iraní el último balance oficial publicado el viernes da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a principios de julio.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM) informó en X que el lunes lanzó nuevos ataques «diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz».

Estados Unidos afirma apuntar a objetivos militares, pero Irán acusa a Washington de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue tomada como blanco, según Irán.

– Ataque a vecinos del Golfo –

En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos aliados de Washington, al tiempo que aseguró continuar sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

Kuwait afirmó durante la tarde que enfrenta nuevos bombardeos de Irán, los Guardianes de la Revolución afirmaron que atacaron bases estadounidenses en Baréin y en la capital de Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

Por su parte, la agencia marítima británica, UKMTO, informó del ataque a dos buques comerciales, uno frente a Emiratos Árabes Unidos, otro frente a las costas de Omán, cerca del estrecho.

«El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días», declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tenía previsto viajar el lunes a Pakistán, uno de los mediadores junto con Catar y Omán, según informó a la AFP una fuente del ministerio.

– «Proteger el transporte marítimo» –

Irán advirtió este lunes que está dispuesto a «tomar las medidas necesarias» para garantizar su soberanía y evitar que el estrecho de Ormuz sea utilizado para «amenazar la seguridad y los intereses» de la república islámica.

Esta vía estratégica, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, está de nuevo bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que volvió a imponer un cerco a los puertos iraníes.

Este bloqueo impulsa una subida de los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte cotiza en torno a 88 dólares.

El anunció de un bloqueo marítimo hutí contra Arabia Saudita agrava el panorama.

El ministerio de Relaciones Exteriores de la monarquía del Golfo señaló que «expresa la más enérgica condena (…) a las declaraciones realizadas por el llamado portavoz militar de la milicia terrorista hutí».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el domingo a la comunidad internacional a unirse a Washington para «proteger el transporte marítimo».

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