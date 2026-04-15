Efemérides del 16 de abril
Un 16 de abril de hace diez años, en 2016, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter causó más de 600 muertos y 16.000 heridos en Ecuador.
Otras efemérides:
1866.- Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, que duró hasta 1870 y costó a este país medio millón de muertos y la ruina económica.
1871.- Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.
1912.- La estadounidense Harriet Quimby se convierte en la primera mujer que cruza en avión el canal de la Mancha.
1924.- Fundado en Estados Unidos el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.
1947.- Bernard Baruch acuña el término «guerra fría» para describir la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
1948.- Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.
1961.- Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución cubana y estrecha lazos con la URSS.
1964.- La banda británica The Rolling Stones lanza su álbum de debut, ‘The Rolling Stones’.
1995.- Asesinado a balazos en Pakistán el niño de doce años Iqbal Masih, símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil.
1996.- Los duques de York, el príncipe Andrés de Inglaterra y Sara Ferguson, anuncian su divorcio tras una separación de tres años.
2003.- Nace la Unión Europea (UE) de los 25 miembros (ahora son 27), tras la firma del Tratado de Adhesión de 10 socios del centro y oriente del Continente.
.- Michael Jordan se retira del baloncesto en un partido entre su equipo, los Washington Wizards, y los Sixers jugado en Filadelfia (Estados Unidos).
2007.- Masacre en la Universidad de Virginia Tech (EE.UU.), con 32 muertos más el atacante, que se quitó la vida.
2010.- Mueren cuatro militares españoles al estrellarse su helicóptero en Haití.
2012.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, anuncia el decreto de intervención de la petrolera YPF, participada por Repsol.
2017.- Aprobado en referéndum el sistema presidencialista impulsado por el jefe del Estado turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Nacimientos:
1889.- Charles Chaplin, ‘Charlot’, actor y cineasta británico.
1921.- Peter Ustinov, actor británico.
1927.- Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI.
1940.- Margarita II, reina de Dinamarca.
1947.- Kareen Abdul-Jabbar, baloncestista estadounidense.
1955.- Henri de Nassau, gran duque de Luxemburgo.
1971.- Selena, cantante mexicano-estadounidense.
Defunciones:
1828.- Francisco de Goya, pintor español.
1973.- Nino Bravo, cantante español.
1996.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.
1997.- Emilio Azcárraga Milmo, magnate mexicano propietario de Televisa.
2020.- Luis Sepúlveda, escritor chileno.
EFE
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