Efemérides del 16 de abril

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Un 16 de abril de hace diez años, en 2016, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter causó más de 600 muertos y 16.000 heridos en Ecuador.

Otras efemérides:

1866.- Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, que duró hasta 1870 y costó a este país medio millón de muertos y la ruina económica.

1871.- Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.

1912.- La estadounidense Harriet Quimby se convierte en la primera mujer que cruza en avión el canal de la Mancha.

1924.- Fundado en Estados Unidos el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.

1947.- Bernard Baruch acuña el término «guerra fría» para describir la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

1948.- Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.

1961.- Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución cubana y estrecha lazos con la URSS.

1964.- La banda británica The Rolling Stones lanza su álbum de debut, ‘The Rolling Stones’.

1995.- Asesinado a balazos en Pakistán el niño de doce años Iqbal Masih, símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil.

1996.- Los duques de York, el príncipe Andrés de Inglaterra y Sara Ferguson, anuncian su divorcio tras una separación de tres años.

2003.- Nace la Unión Europea (UE) de los 25 miembros (ahora son 27), tras la firma del Tratado de Adhesión de 10 socios del centro y oriente del Continente.

.- Michael Jordan se retira del baloncesto en un partido entre su equipo, los Washington Wizards, y los Sixers jugado en Filadelfia (Estados Unidos).

2007.- Masacre en la Universidad de Virginia Tech (EE.UU.), con 32 muertos más el atacante, que se quitó la vida.

2010.- Mueren cuatro militares españoles al estrellarse su helicóptero en Haití.

2012.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, anuncia el decreto de intervención de la petrolera YPF, participada por Repsol.

2017.- Aprobado en referéndum el sistema presidencialista impulsado por el jefe del Estado turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Nacimientos:

1889.- Charles Chaplin, ‘Charlot’, actor y cineasta británico.

1921.- Peter Ustinov, actor británico.

1927.- Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI.

1940.- Margarita II, reina de Dinamarca.

1947.- Kareen Abdul-Jabbar, baloncestista estadounidense.

1955.- Henri de Nassau, gran duque de Luxemburgo.

1971.- Selena, cantante mexicano-estadounidense.

Defunciones:

1828.- Francisco de Goya, pintor español.

1973.- Nino Bravo, cantante español.

1996.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

1997.- Emilio Azcárraga Milmo, magnate mexicano propietario de Televisa.

2020.- Luis Sepúlveda, escritor chileno.

EFE

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