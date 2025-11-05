Egan Bernal denuncia la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia

Bogotá, 5 nov (EFE).- El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019, denunció este miércoles la desaparición de la bicicleta amarilla con la que conquistó la principal prueba de ruta del ciclismo mundial, un objeto simbólico no solo para él, sino para todo el país.

«Hola, hola, muchachos, les tengo que comunicar algo. Imagínense que mi bicicleta desapareció», dijo el corredor del equipo Ineos Grenadiers en un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que están revisando las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

La bicicleta desaparecida es una Pinarello amarilla con la que Bernal, oriundo de Zipaquirá, localidad a 40 kilómetros de Bogotá, subió a lo más alto del podio en París en 2019, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia.

Aquella victoria lo convirtió en ídolo nacional y símbolo del orgullo de Cundinamarca, su departamento natal.

El corredor de 28 años, conocido como ‘el Cóndor de Zipaquirá’, ha sido ejemplo de superación tras el grave accidente que sufrió en 2022 mientras entrenaba cerca de Bogotá, que lo dejó con 17 fracturas y casi le cuesta la vida.

Tres años después, Bernal regresó este año a la élite con una victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España de este año, su primer triunfo en una gran vuelta desde que ganó el Giro de Italia de 2021. EFE

