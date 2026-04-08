Egipto celebra acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán y pide avanzar para paz duradera

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El Cairo, 8 abr (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, definió como un «avance positivo» el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán alcanzado en la madrugada de este miércoles que sienta las bases para avanzar hacia un pacto permanente que ponga fin a la guerra en la región.

En un comunicado compartido por el portavoz de la Presidencia egipcia, el mandatario deseó que «este avance positivo culmine en un acuerdo permanente que ponga fin a la guerra en la región, restablezca la seguridad y la estabilidad» y que todo ello conduzca al «desarrollo, progreso y prosperidad» de los países.

Al Sisi valoró «la decisión del presidente (estadounidense, Donald) Trump, de escuchar la voz de la razón» tras aceptar el acuerdo de tregua mediado por Pakistán e hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que «participen seriamente en las negociaciones destinadas a lograr una paz duradera».

Asimismo, reafirmó el «apoyo pleno e incondicional» de Egipto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos), Jordania e Irak, afectados en las últimas semanas por los bombardeos iraníes contra las bases e instalaciones estadounidenses en su territorio.

La reacción del presidente egipcio llega horas después del anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al que también se suma Israel, si bien rechaza extenderlo al Líbano, donde mantiene una operación terrestre para ocupar el sur del país. EFE

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