Egipto inicia renovaciones y obras de mejora en los principales templos de Luxor

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El Cairo, 11 abr (EFE).- Las autoridades egipcias anunciaron este sábado el inicio de un proceso de restauración y obras de mejoras en las zonas dedicadas a los visitantes de los principales templos de la ciudad monumental de Luxor, en el sur del país y donde se concentran gran parte de las construcciones del Antiguo Egipto.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades dijo en un comunicado que estas renovaciones -que se realizarán de mayo a agosto, en temporada baja- pretenden «optimizar la experiencia turística» y afectarán a los templos de Luxor y Karnak, ambos en la orilla oriental de la ciudad; y los de Hatshepsut y Seti I, en la orilla occidental.

El templo de Luxor será sometido a una ampliación de su vestíbulo de entrada, que contará con 250 metros cuadrados, además de la adición de seis nuevas puertas de acceso para ayudar a regular el flujo de visitantes y reducir las congestiones, y nuevas máquinas de rayos X y de venta de entradas.

Las autoridades también han empezado a modernizar el edificio de control del sistema de vigilancia electrónica del templo de Karnak y, actualmente, están preparando un estudio exhaustivo para la implementación de la segunda fase para «un control de seguridad más estricto que cubrirá todos los muros que rodean el área arqueológica».

Asimismo, también se reformará la fachada de la entrada para ajustarla «al carácter arqueológico» del templo.

En el templo de Hatshepsut se modernizará el centro de visitantes y el equipamiento de seguridad, mientras que se construirán cuatro puertas de acceso con sistemas de desinfección, una sala de exposiciones y se instalará una pantalla interactiva donde se proyectará la historia del templo, entre otras adiciones.

Finalmente, Antigüedades dijo que el proyecto también incluye la «eliminación de la suciedad y del hollín» del templo de Seti I, además de «la limpieza de los excrementos de aves para recuperar los colores originales de las inscripciones y decoraciones».

En ese templo también se construirán senderos para los visitantes con piedra arenisca, se quitará la maleza y se reforzarán las «secciones débiles» del muro exterior del monumento. EFE

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