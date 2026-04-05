Egipto pide a Irán «priorizar el diálogo» antes de que finalice el plazo que le dio Trump

3 minutos

El Cairo, 5 abr (EFE).- Egipto pidió este domingo a Irán «actuar con sensatez» y «priorizar el diálogo» antes de que termine en las próximas horas el plazo que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cerrar un acuerdo, en medio de intensos contactos diplomáticos para frenar la escalada en Oriente Medio.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones telefónicas en las últimas horas con su homólogo iraní, Abás Araqchi, así como con el enviado especial de EE.UU para el Oriente Medio, Steve Witkoff, para evitar «una explosión sin precedentes en la región».

Además, Abdelaty habló con sus homólogos de Pakistán y Turquía, países con los que El Cairo media para consolidar una salida pacífica al conflicto, así como con los de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

«El ministro Abdelaty subrayó la necesidad de actuar con sensatez para reducir las tensiones y prevenir una mayor escalada y destrucción, haciendo hincapié en la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para preservar la seguridad y la estabilidad de la región y alcanzar el bien común», destacó la nota.

«En este contexto, repasó los intensos esfuerzos (…) para reducir la escalada militar, ante el (próximo fin del) plazo fijado por el presidente Donald Trump para dar respuesta a la propuesta estadounidense» para cerrar un acuerdo.

Trump advirtió este sábado a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas y «se desate el infierno sobre ellos».

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz -por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo- hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

El jefe de la diplomacia egipcia analizó en esas conversaciones telefónicas «ideas y propuestas para lograr la desescalada necesaria, considerando que la escalada actual amenaza con provocar una explosión sin precedentes en la región, además de las graves repercusiones económicas y geopolíticas de su continuación», añadió el comunicado.

Egipto, que padece una aguda crisis económica, figura entre los países más castigados por el conflicto bélico en Oriente Medio, iniciado el pasado 28 de febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán y la repuesta iraní con misiles y drones contra el Estado judío y las naciones árabes ricas en petróleo y gas en el golfo Pérsico.

Arabia Saudí, Baréin, EAU, Catar y Kuwait, aliados de EE.UU, no han respondido aún en territorio iraní, pese a los cientos de ataques iraníes en su contra, que han causado más de 25 muertos y dañado numerosas instalaciones civiles, incluidos yacimientos de gas y petrólero y refinerías. EFE

fa/jgb