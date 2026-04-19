Egipto rechaza cualquier ataque contra Kuwait y otros países árabes

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El Cairo, 19 abr (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, reiteró este domingo el «rotundo rechazo» de Egipto a cualquier ataque contra la soberanía de Kuwait o de cualquier otro Estado árabe.

Según el portavoz de la Presidencia egipcia, durante su reunión en El Cairo con el ministro de Exteriores kuwaití, Yarrah Yaber al Ahmad al Sabah, Al Sisi recalcó el «pleno apoyo» de Egipto a la seguridad y la estabilidad de Kuwait, así como a las medidas que adopta para proteger los recursos de su pueblo.

También subrayó que la seguridad de Kuwait y de todos los países árabes constituye «una extensión natural» de la seguridad nacional egipcia.

Este posicionamiento llega después de que el pasado jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunciara ataques contra dos plantas desalinizadoras en Kuwait, el país del golfo Pérsico más dependiente de estas infraestructuras para obtener agua potable para sus poblaciones y actividades productivas.

En este contexto, el ministro kuwaití elogió la postura histórica de Egipto en apoyo a la seguridad, la soberanía y la estabilidad de Kuwait, así como su firme respaldo a la seguridad de los países del golfo.

Al Sabah manifestó, además, la aspiración de su país de intensificar las consultas y la coordinación con Egipto para contribuir a la preservación de la paz y la estabilidad regionales y salvaguardar la seguridad de los Estados árabes.

Países como Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Catar dependen fuertemente del funcionamiento de las desalinizadoras para el suministro de agua potable, con casos en el que esa dependencia llega hasta el 90 %.

Los países del golfo Pérsico tienen la densidad más elevada del mundo de desalinizadoras y sus instalaciones han sido objetivo de ataques iraníes en las últimas semanas como parte del conflicto entre la República Islámica y Estados Unidos e Israel. EFE

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