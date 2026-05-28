Ejército chino asegura haber expulsado a un buque neerlandés del mar de China Meridional

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Pekín, 28 may (EFE).- El Ejército chino aseguró haber expulsado a un buque de guerra neerlandés cerca de las disputadas islas Paracel, en el mar de China Meridional, en un nuevo episodio de fricción militar en una de las principales zonas de tensión del Indopacífico.

El Comando del Teatro del Sur del Ejército chino afirmó este miércoles -en un comunicado publicado en su cuenta de Wechat, semejante a WhatsApp, que en China es censurado- que la fragata neerlandesa De Ruyter «entró ilegalmente» en aguas de las islas Xisha, nombre chino de las Paracel, y que su helicóptero embarcado «despegó repetidamente y penetró en el espacio aéreo chino».

Según Pekín, las fuerzas chinas desplegaron medios navales y aéreos y adoptaron «medidas necesarias», incluidas advertencias verbales e «interferencia electrónica», para expulsar al buque.

El portavoz militar Zhai Shichen acusó además a Países Bajos de violar la soberanía china y afirmó que las acciones de la fragata podían provocar «malentendidos y errores de cálculo», una formulación poco habitual en este tipo de incidentes.

La fragata De Ruyter, de acuerdo con el ministerio de Defensa neerlandés, participa desde abril en un despliegue de más de cinco meses por el Indopacífico destinado a reforzar la cooperación con países de la región y tiene previsto participar próximamente en las maniobras navales RIMPAC, organizadas por Estados Unidos en Hawái.

El buque realizó además ejercicios de interoperabilidad con la Marina filipina durante una reciente escala en Manila, en un contexto de creciente cooperación militar entre países occidentales y socios asiáticos en el mar de China Meridional.

El incidente se suma a otros episodios recientes de tensión entre China y fuerzas militares occidentales en la zona.

En los últimos años, Pekín ha acusado a Australia, Canadá y Estados Unidos de incursiones o provocaciones cerca de las Paracel y otras áreas disputadas del mar de China Meridional, mientras esos países han denunciado maniobras «inseguras» o agresivas por parte de las fuerzas chinas.

El comunicado se emite pocos días después de que el Quad -integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India- expresara preocupación por la situación en el mar de China Meridional y el Oriental, lo que llevó a Pekín a acusar al grupo de «agitar tensiones».

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y donde mantiene disputas territoriales con varios países del Sudeste Asiático. Pekín también mantiene una disputa con Japón por las islas Senkaku/Diaoyu, en el mar de China Oriental. EFE

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