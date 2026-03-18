Ejército chino expulsa dos aviones filipinos de zona disputada en mar de China Meridional

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Pekín, 18 mar (EFE).- El Ejército de Liberación Popular (EPL) de China aseguró este miércoles que expulsó a dos aviones filipinos que, según Pekín, entraron sin autorización en el espacio aéreo sobre la isla Huangyan (también conocida como Scarborough), en el disputado mar de China Meridional.

El portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Sur, el coronel superior Zhai Shichen, indicó en un comunicado difundido en la cuenta oficial del organismo en WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China- que fuerzas navales y aéreas advirtieron a las aeronaves y las expulsaron «de acuerdo con la ley y las regulaciones».

Zhai sostuvo que la acción filipina «violó gravemente la soberanía de China» y advirtió de que podría provocar «malentendidos y errores de cálculo», al tiempo que instó a Manila a «detener inmediatamente sus acciones provocadoras».

El portavoz añadió que las fuerzas del teatro sur permanecen en estado de «alta alerta» y que seguirán adoptando las medidas necesarias para «salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y la estabilidad regional».

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces diplomáticos y militares en estas aguas. EFE

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