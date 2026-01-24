El ‘Mudo’ Vázquez se despide del Cremonese y pone rumbo a Argentina

Roma, 24 ene (EFE).- El argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez se despidió este sábado del Cremonese, equipo en el que militó las últimas dos temporadas y media, y puso rumbo a su país, donde parece que se incorporará al Belgrano.

«Tras una cuidadosa reflexión, que también involucró a mi familia, he llegado a una conclusión difícil: creo que ha llegado el momento de cerrar el círculo que comencé a dibujar hace quince años, cuando de niño me fui de Argentina con una maleta llena de sueños por perseguir y alcanzar. El camino que recorrí hoy me devuelve al punto de partida, porque el deseo de reconectar con mis seres queridos prevalece», explicó en una carta de despedida el jugador.

El ‘Mudo’, ex del Sevilla, del Rayo Vallecano, del Palermo y del Parma, llegó a Italia en la temporada 2011-12 con el Palermo. Después pasar las dos últimas temporadas con el Cremonese en Serie B, logró el objetivo del ascenso a la Serie A, en la que en esta campaña acumula un tanto.

«Durante los últimos tres años de mi largo viaje, he tenido la suerte de descubrir un lugar que me ha acogido y respetado, un club de envergadura que me ha permitido contribuir a otro sueño: regresar a la Serie A, y una ciudad que tengo el privilegio de llamar hogar», añadió en su despedida.

«Los dejo con la certeza de que atesoraré los colores gris y rojo en mi corazón, y cada momento de esta maravillosa experiencia vivida con la camiseta del Cremo. No soy de muchas palabras, lo sabéis bien, pero estas son necesarias: gracias, Cremona, siempre serás mi hogar», finalizó.

El mediapunta zurdo disputó sus últimos minutos en Serie A ante el Juventus Turín el pasado 12 de enero, en el campo de la ‘Vecchia Signora’. Ahora, según apuntan medios locales, su próximo destino será el Belgrano. EFE

